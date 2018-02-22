ما أكثر دور الأوبرا شهرة في العالم؟

تعتبر دور الأوبرا حول العالم من أهم المراكز الفنية والثقافية، حيث تعتبر أيقونة للفنون في أي دولة، ومنبراً للثقافات العالمية.

وجاءت كلمة "أوبرا" وهي إيطالية الأصل من معنى عمل. وتعتبر الأوبرا فناً شاملاً يجمع على خشبة المسرح كل أنواع الفن من غناء وعزف وتمثيل.

وأكثر دور الأوبرا شهرة في العالم هو دار "باليس جارنير"، وتقع في باريس وتم افتتاحها عام 1875. وبلغت تكلفة بنائها حينها نحو 36 مليون فرنك ما يعادل حاليا نحو 7 ملايين دولار.

وتتسع دار "باليس جارنير" لحوالي ألفي مقعد، وقد باتت مقصداً سياحياً بحد ذاتها، بغض النظر عن عروضها العالمية.

أما في إيطاليا، تقع دار "لا سكالا" والتي تعتبر أيضا من أشهر دور الأوبرا في العالم وتم بناؤها عام 1778 وتعرف بدقة وجودة الصوت فيها.

أما بالنسبة لأشهر دور الأوبرا في فيينا هي دار "فيينا ستيت أوبرا" وتم بناؤها عام 1869 ولكن مع القصف والتدمير الذي شهدته المدينة أثناء الحرب العالمية الثانية دمرت أجزاء من المبنى ولكنه أعيد ترميمها وافتتاحها من جديد.

وبغض النظر عن الأهمية الاقتصادية والسياحية لدور الأوبرا. إلا أنها تعتبر مرآة لثقافة المجتمع وانفتاحه على العالم.