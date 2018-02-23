التضخم في منطقة اليورو يتباطأ خلال يناير

أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) اليوم الجمعة أن نمو أسعار المستهلكين بمنطقة اليورو تباطأ قليلا في يناير كانون الثاني، لكن مؤشر التضخم الأساسي الذي يحظى بمتابعة وثيقة من البنك المركزي الأوروبي ارتفع لأول مرة خلال أشهر.



وقال يوروستات إن أسعار المستهلكين في دول منطقة اليورو البالغ عددها 19 دولة انخفضت 0.9% على أساس شهري في يناير بينما زادت 1.3% على أساس سنوي، وهو ما يؤكد تقديرات صدرت في وقت سابق ويتماشى مع توقعات السوق.



لكن أسعار الأغذية غير المصنعة زادت 0.7% على أساس شهري و1.1% على أساس سنوي وقفزت أسعار الطاقة 1.8% خلال يناير كانون الثاني لتسجل ارتفاعا سنويا قدره 2.2%.



وباستبعاد أسعار الأغذية غير المصنعة والطاقة الشديدة التقلب، فيما يطلق عليه البنك المركزي الأوروبي "التضخم الأساسي" ويراقبه لاتخاذ قرارات السياسة النقدية في ضوئه، انخفضت الأسعار 1.3% على أساس شهري وزادت 1.2% على أساس سنوي ارتفاعا من 1.1% في الأشهر الثلاثة السابقة.



ويشتري البنك المركزي الأوروبي سندات حكومية في منطقة العملة الموحدة بمليارات اليورو في السوق كي يضخ سيولة في النظام المصرفي ويعزز الائتمان في الاقتصاد من أجل دعم التضخم الذي يستهدف وصوله إلى أقل قليلا من اثنين في المئة.