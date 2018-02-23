حساب المواطن يوضح: هكذا نتعامل مع الرسائل الغامضة

أعلن #حساب_المواطن، أنّ صرف الدفعة الرابعة سيكون في 11 مارس، مؤكدًا أنها ستشمل مستحقي الدعم في الدفعات السابقة الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم، وكذلك المستحقون المكتملة طلبات تسجيلهم حتى 11 فبراير.

وطالب #حساب_المواطن، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، المواطنين بالتأكد من تسجيل مصدر الدخل الصحيح، إذا كان قطاعًا حكوميًا أو خاصًا، حتى لا تتأثر أهليتك واستحقاقك للدعم.

وردّ الحساب على تساؤل: ماذا تفعل إذا وردتك رسالة نصية بأنَّ مصدر الدخل غير صحيح ويجب تحديثه، قائلًا: إن الهدف من تلك الرسالة هو تعديل مصدر الدخل للمستفيد أو أحد تابعيه، والذي تشير بيانات الربط الإلكتروني إلى إفصاحه عن دخل غير صحيح، ضاربًا مثالا بقوله: "موظف تشغيل ذاتي أفصح عن راتب شهري من قطاع حكومي، يفترض تغيير مصدر دخله في البوابة إلى راتب من قطاع خاص".

وأوضح "حساب المواطن" 4 خطوات لتصحيح الحالة، وهي الدخول إلى الصفحة الرئيسية للبرنامج، وتعبئة واستكمال الطالب ثم في خانة الإفصاح عن الدخل، (يغير مصدر الدخل إلى راتب من قطاع خاص)، ثم النقر على زر حفظ.

وجدد "حساب المواطن" دعوته للمسجلين إلى الاستفادة من الحاسبة التقديرية المتوفرة في البوابة الإلكترونية لمعرفة قيمة الاستحقاق التقديرية.

كما دعا البرنامج المتقدمين لزيارة حساباتهم في البوابة، لمعرفة نتيجة أهليتهم، كما يمكنهم التواصل مع مركز الاتصال على الرقم (19912)، أو حساب البرنامج في تويتر في حال وجود استفسارات أو مشكلات بشأن البرنامج.

يذكر أن ميزانية السعودية 2018 رصدت نحو 32 مليار ريال، بقيمة شهرية تقديرية تبلغ 2.5 مليار ريال، للإنفاق على حساب المواطن، وهو برنامج مخصص لتعويض المواطنين السعوديين عن أثر الإصلاحات المالية المختلفة ومنها تعديل أسعار الوقود والكهرباء وضريبة القيمة المضافة.