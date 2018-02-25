استطلاع الآراء بمشروع نظام المعادن الثمينة بالسعودية

دعت وزارة التجارة والاستثمار السعودية المهتمين إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حول مشروع اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، الذي يتضمن الأحكام التنفيذية لمواد النظام، انطلاقاً من مبدأ المشاركة والشفافية.

وأوضحت الوزارة أن من أبرز أحكام النظام تحديد مفاهيم المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وتحدد المعايير النظامية للمعادن الثمينة، وشروط مزاولة النشاط الخاضع لأحكام النظام، والتزامات المستورد والتاجر، وانتهاء إلى تحديد إجراءات ضبط المخالفات وإنزال العقوبات، بحسب "عكاظ" السعودية.

ولفتت "التجارة والاستثمار" إلى أن مشروع اللائحة يبين آلية عمل رجال الضبط من تفتيش وفحص وتحليل للعينات المشتبه بها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

ويمكن الاطلاع على المشروع ونموذج إبداء الآراء من خلال الدخول على الرابط https://mci.gov.sa/MP.