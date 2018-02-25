الادخار في السعودية يقفز 32% لـ615 مليار ريال بـ9 أشهر

كشفت بيانات رسمية للهيئة العامة للإحصاء في #السعودية أن قيمة الادخار الإجمالي في السعودية بلغت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 2017، نحو 614.5 مليار ريال، بما يعادل 32.3 %، من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 1.9 تريليون ريال في الفترة نفسها.

وكانت قيمة #الادخار الإجمالي في السعودية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2016، قد بلغت نحو 464.1 مليار ريال، بما يعادل 26.2 %، من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 1.77 تريليون ريال في الفترة نفسها، بما يعني أن معدل نسبة الادخار من الناتج في السعودية قد ارتفع بنسبة 23.4 %، بحسب صحيفة "الاقتصادية"، السعودية.

وزادت قيمة الادخار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، بنحو 150.3 مليار ريال، أي بـ32.4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016.

ونما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2017، بنسبة 7.3%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفع صافي الدخل من العالم الخارجي بنسبة 1.7 %، مسجلا 45.5 مليار ريال، مقابل 44.8 مليار ريال. كما ارتفع الدخل القومي الإجمالي بنسبة 7.1 %، مسجلا 1.95 تريليون ريال، مقابل 1.82 تريليون ريال، من الفترة نفسها من العام الماضي.

بينما تراجع صافي #التحويلات من العالم الخارجي بنسبة 9%، مسجلا 102.9 مليار ريال، مقابل 113.7 مليار ريال.

وارتفع الدخل القومي الممكن التصرف به بنسبة 8 %، مسجلا 1.8 تريليون ريال، مقابل 1.67 تريليون ريال.

والادخار هو متغير اقتصادي رئيس ويمثل الفرق بين الدخل المتاح والإنفاق الاستهلاكي النهائي، وهو بند التوازن في حساب استخدام الدخل ضمن مجموعة الحسابات الجارية.