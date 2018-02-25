البحرين تدعو لإنشاء مراكز تقييم مؤهلات العمالة الوافدة

أكد جميل بن محمد حميدان، وزير العمل والتنمية الاجتماعية البحريني، ضرورة إنشاء مراكز محددة لتقييم مؤهلات العمالة الوافدة بشكل عام في الخليج، لضمان التوزيع العادل للوظائف.

وقال حميدان في مقابلة مع "العربية" خلال الدورة الرابعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل التي عُقدت في جدة، إن المؤتمر اعتمد اتفاقية منظمة التعاون الإسلامي حول الاعتراف المتبادل بالقوى العاملة الماهرة، موضحاً أن دقة المؤهلات وتقييمها سينظم الكثير من الشؤون المتعلقة بالعمالة الوافدة.

وناقش المؤتمر عدداً من القضايا المتصلة بأسواق العمل في الدول الإسلامية، ومن بين أهم الموضوعات على جدول أعماله تنفيذ برامج دعم تشغيل الشباب، ودعم فرص توليد فرص العمل، والارتقاء ببيئة العمل وتحسين الإنتاجية في أسواق العمل، إلى جانب بحث التحديات التي تواجه أسواق العمل بالدول العربية والإسلامية وتطوير أنظمتها واستعراض المتغيرات المتلاحقة.

يذكر أن المؤتمر انطلق الخميس الماضي، بمدينة جدة، تحت شعار "وضع استراتيجية مشتركة من أجل تطوير القوى العاملة"، بمشاركة الدول الإسلامية ومنظمات إقليمية ودولية.