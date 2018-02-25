معرض" أفد" لدعم التصنيع المحلي ينطلق بـ80 ألف فرصة

انطلق في #الرياض اليوم الأحد معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي 2018_AFED# في دروته الرابعة.

وتعرض الجهات المشاركة حوالي 80 ألف فرصة استثمارية لتصنيع المواد وقطع الغيار التي تحتاجها الجهات المستفيدة، وذلك أمام رجال الأعمال والشركات والمؤسسات والمصانع الوطنية.

كما يشارك بالمعرض #الشركة_السعودية_للصناعات_العسكرية Sami والجهات الحكومية والمصانع الوطنية.

وتشارك في AFED الجامعات والمراكز البحثية، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، إلى جانب العديد من الشركات العالمية التي لها عقود مبرمة مع وزارة الدفاع.

وتتمثل أبرز أهداف معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي بالسعودية "أفد"، في دعم الصناعة الوطنية وتطويرها، وتوفير فرص استثمارية للقطاع الخاص، والاستفادة من القدرات المحلية، إلى جانب تمكين المصانع السعودية من التعريف بمنتجاتها وإمكانياتها وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة.