هكذا تغيرت حسابات التضخم بالسعودية بعد الضريبة

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية ارتفاع معدل التضخم السنوي في السعودية إلى ثلاثة بالمئة في يناير بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% ورفع أسعار الوقود.

وغيرت الهيئة العامة للإحصاء سنة الأساس لمؤشر أسعار المستهلكين إلى العام 2013 بدلا من 2007 في الشهر الماضي، وعدلت سلة السلع والخدمات مما يجعل المقارنة المباشرة مع الشهر السابق أمرا صعبا.

لكن من الواضح أن الضريبة وزيادة أسعار البنزين رفعت أسعار المستهلكين، وبحسب البيانات المنشورة مسبقا على أساس السلة القديمة فإن معدل التضخم السنوي في ديسمبر كانون الأول لم يزد على 0.4%.