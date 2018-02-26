بوينغ: تزايد توظيف السعوديين بالقطاع العسكري

أكد رئيس #بوينغ السعودية، أحمد جزار، أن عملية #توظيف_السعوديين في القطاع العسكري إلى تزايد، مع رفع مستوى توطين هذه الصناعات، مشيراً إلى أن ذلك من الأساسيات إذا ما تم الأخذ في عين الاعتبار أن المملكة من أكثر الدول التي تنفق على الدفاع، إلا أن نسبة ضيئلة جداً تقدر بـ2% تصرف محلياً في الوقت الراهن.

وأضاف أن ذلك يطرح أهمية توطين #الصناعات_العسكرية ، مشيراً إلى أن موظفي شركة السلام للطائرات الـ2500 معظمهم سعوديون، أما بالنسبة للموظفين في شركة تطوير الهيليكوبتر فسوف يصل إلى 450 خلال سنوات وسيكون معظمهم سعوديون أيضاً.