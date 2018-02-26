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التبادل التجاري بين مصر وأميركا يقفز لـ5.6 مليار دولار

المصدر: القاهرة - واس
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أعلن طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة المصري ارتفاع حجم التبادل التجاري بين #مصر و #الولايات_المتحدة الأميركية العام الماضي إلى 5 مليارات و618 مليون دولار، بزيادة قدرها 13% عن العام 2016، حيث بلغ 4 مليارات و974 مليون دولار.

وأوضح أن #الاستثمارات_الأميركية في مصر تبلغ حالياً 2.4 مليار دولار في 1222 مشروعاً، تعمل في قطاعات الصناعة والخدمات والإنشاءات والتمويل والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ولفت إلى أن الاستثمارات الأميركية في مصر تمثل نحو 35.4% من الاستثمارات الأميركية المباشرة في القارة الإفريقية، و46.2% من الاستثمارات الأميركية في منطقة الشرق الأوسط.

كلمات دالّة

#مصر, #الولايات المتحدة, #الاستثمارات الأميركية, #تبادل تجاري

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