هذه تفاصيل أول اتفاقية موقعة في معرض "أفد 2018"

كشف مراسل العربية، خالد العمري، عن تفاصيل أول اتفاقية وقعت في معرض القوات المسلحة "أفد 2018" ، بين شركة "وهج" التابعة لشركة "سبكيم" مع شركة "Portsmouth Aviation" في إطار تصنيع أجزاء من قنابل موجهة بالليزر، وتشمل بناء قدرات التصنيع المحلي في قطاع الطيران والدفاع.

ولفت إلى توقيع اتفاقية أخرى ثلاثية الأطراف بين "وهج" وشركة "تقنية" وشركة كورية، منوهاً بأن لا تصريح حتى الآن عن حجم هذه الصفقات.

وأشار إلى ترقب عقد اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين شركات محلية وعالمية غداً الأربعاء.

من جهة أخرى، أوضحت تفاصيل الندوة الأولى التي عقدت اليوم في معرض AFED 2018 ، والتي حضرها رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية أحمد الخطيب، وبمشاركة جيدة من الحضور والخبراء، ركزت على المعوقات التي تواجه الصناعة العسكرية المحلية منها عدم توفر القدرات البشرية في مجال التصنيع العسكري والطيران.

غير أنه عاد مراسل العربية ليوضح أن الخطيب تحدث عن وثائق استراتيجية ستعرضها الهيئة العامة للتصنيع العسكري على جميع الجامعات وكليات التقنية لتوفر تخصصات يحتاجها قطاع الصناعة العسكرية.