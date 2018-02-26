ما نوعية الفرص الاستثمارية التي يطرحها "معرض أفد 2018"؟

تتنافس شركات سعودية وأجنبية على 80 ألف فرصة استثمارية في الصناعات العسكرية في #معرض_أفد_2018 لدعم التصنيع المحلي وأخذ نصيب من حصة توطين التصنيع العسكري، حيث تتجاوز قيمة الفرص الاستثمارية في المعرض 65 مليار ريال.

وبحسب الخبراء، ستكون هذه الشراكات في صناعات دقيقة جداً ودفاعية وأخرى يساهم فيها القطاع الخاص بمنتجات مكملة لإنتاج الأسلحة والعربات القتالية.

وقال رئيس المؤسسة العامة للصناعات العسكرية المهندس محمد الماضي، "لدينا برنامج كبير جداً لصناعة الاتصالات وهي مهمة جداً في جميع عناصر الصناعات الدفاعية سواء عبر شراكة مع المؤسسة أو مع شركات عالمية. والتحالف ما بيننا يدعم الصناعات الدقيقة إلى حين توطينها داخل المملكة".

وتعتبر الجهات الحكومية والأمنية من أبرز العملاء الدائمين للتصنيع العسكري، والحاجة الملحة لتوفير أبسط قطع الصيانة في وقت قصير وبكلفة أقل خلق قصص نجاح تصنيع محلية وفرت الكثير على خزينة الدولة.

وقال عبدالله العمُر، الرئيس التنفيذي لشركة الشرق للأوسط لمحركات الطائرات إحدى شركات التوازن الاقتصادي: "لدينا مشروع كبير مع جنرال إلكتريك ومع القوات الجوية لصيانة محركات الطائرات الحربية ومحركات الأباتشي والبلاك هوك مع القوات البرية ووزارة الحرس الوطني".

وتتفاوت تقديرات الاقتصاديين عن حجم رؤوس الأموال التي ستدخل إلى سوق التصنيع العسكري حتى 2030، وتصل بأقل تقدير إلى 20 مليار دولار.