رئيس الاحتياطي الأميركي يؤكد مواصلة رفع الفائدة

أعرب جيروم باول Jerome Powell رئيس المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، عن ثقته بالنظرة الاقتصادية القوية لولايات المتحدة.

وأشار باول في أولى شهاداته أمام الكونغرس منذ توليه رئاسة الملجس، إلى أن وتيرة رفع أسعار الفائدة مستمرة بمسارها الطبيعي.

وفيما يتعلق بالتضخم، اعترف باول بتراجعه نتيجة "عوامل مؤقتة"، بحسب تعبيره، لكنه توقع أن يرتفع من جديد إلى مستوى المستهدف وهو 2% لاحقا هذا العام.

ويحل باول، وهو جمهوري معتدل محل الديموقراطية جانيت يلين الذي قرر الرئيس ترامب عدم التمديد لها ولاية ثانية. وباول محام امضى فعلا خمس سنوات في مجلس الاحتياطي الاتحادي في منصب حاكم.

وفي خطاب مقتضب من اربع صفحات بجلسة نصف سنوية حول حالة الاقتصاد امام الكونغرس، وصف باول "آفاقا اقتصادية قوية" بحسب فرانس برس.

واضاف "ان سوق العمل القوي سيستمر في دعم نمو الايرادات وانفاق المستهلكين، ومن المتوقع ان يزيد التوسع القوي لشركائنا التجاريين من صادرات الولايات المتحدة، وستواصل معنويات الشركات الجيدة تعزيز الاستثمار".

وبدا ان باول يبدد المخاوف حيال ضعف التضخم الذي ادى في الاعوام الاخيرة الى بروز مخاوف من فقدان حيوية الاقتصاد.

واعتبر ان هذا الضعف "ربما يعكس عوامل مؤقتة لا ينبغي تكرارها".

وقال باول "نتوقع أن يرتفع التضخم العام الحالي ليستقر حول هدف الاحتياطي الفدرالي عند نسبة 2% على المدى المتوسط".

اما التضخم السنوي وفقا لمؤشر اسعار الاستهلاك، وهو مقياس لتطور الاسعار يفضله الاحتياطي الفدرالي، فقد كان 1,7 % في كانون الاول/ديسمبر الماضي.

كما توقع رئيس الاحتياطي الفدرالي "زيادة الرواتب بوتيرة اسرع".

واكد ان السياسة المالية، مع التخفيضات الضريبية الممنوحة للشركات "أصبحت أكثر تحفيزا". ووعد الكونغرس ب"الشفافية وتوضيح ما الذي يفعله مجلس الاحتياطي الفدرالي ولماذا يفعل ذلك".

يشار الى انه خلال ولاية يلين، كان الجمهوريون يوجهون انتقادات الى الاحتياطي الفدرالي بسبب انعدام الشفافية. وتطرق باول أيضا إلى اضطراب سوق الاسهم اوائل فبراير، عندما انخفض مؤشر داو جونز الى ادنى مستوياته خلال عامين، ما ادى ايضا الى توتر في سوق السندات.

وقال في هذا الصدد ان "ليس من المتوقع ان تترك هذه التطورات تأثيرا كبيرا على النشاط الاقتصادي او سوق العمل او التضخم". وتابع ان "الظروف المالية ما زالت متكيفة رغم التقلبات الاخيرة" في الاسواق.