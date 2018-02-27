4 اتفاقيات للتصنيع العسكري في اليوم الثالث لمعرض "أفد"

وقعت 4 اتفاقيات تعاون للتصنيع ودعم المكون المحلي في معرض أفد 2018 لليوم الثالث، وبذلك يرتفع عدد الاتفاقيات المعلن عنها إلى 7 اتفاقيات منذ انطلاق المعرض.

وكشفت بعض الجهات الموقعة عن أن الاتفاقيات عبارة عن مذكرات تفاهم سيعقبها مذكرات تفصيلية تحدد الشروط النهائية لبدء التصنيع وتوطينها.

وكانت الاتفاقية الأولى الموقعة في اليوم الثالث بين الشركة السعودية للصناعات الميكانيكية وAM General وتحتوي على مشروع لإنتاج خط تصنيع قطع غيار للمركبات العسكرية التابعة للشركة في السعودية.

أمّا الاتفاقية الثانية بين شركة برايتون كرومول ووهج فتم تأجيلها دون توضيح الأسباب، فيما وقعت بعد المؤسسة العامة للصناعات العسكرية مع بلو بولي الفرنسية اتفاقية لتصنيع الملابس والتجهيزات العسكرية.

والاتفاقية الثالثة بين شركة الإلكترونيات المتقدمة وشركة "وهج" التابعة لـ"سبكيم"، لإنتاج قطع صناعية محددة.

وكانت الاتفاقية الأخيرة سعودية - سعودية بين معهد الامير سلطان لأبحاث التقنية المتقدمة وشركة إجراءات لتقنية المعلومات.

يذكر أن المعرض شهد أول اتفاقية وقعت بين شركة "وهج" التابعة لشركة #سبكيم وشركة "Portsmouth Aviation"" في إطار تصنيع أجزاء من قنابل موجهة بالليزر، وتشمل بناء قدرات التصنيع المحلي في قطاع الطيران والدفاع.

كما تم توقيع اتفاقية أخرى ثلاثية الأطراف بين "وهج" وشركة "تقنية" وشركة كورية، دون الإعلان عن حجم هذه الصفقات.

وكان كشف الرئيس التنفيذي لشركة التصنيع الوطنية عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "السلام لصناعة الطيران"، وهي إحدى شركات برنامج التوازن الاقتصادي السعودي، والشركة الفرنسية " FIGEAC "، وذلك في إطار إنتاج معدات هياكل الطائرات من مادة التيتانيوم.