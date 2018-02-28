الإمارات: عدم زيادة الرسوم الاتحادية لـ 3 سنوات مقبلة

قرر مجلس الوزراء الإماراتي بجلسته اليوم الأربعاء عدم زيادة الرسوم الاتحادية خلال السنوات الثلاث المقبلة، ترسيخا للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بالدولة ودعما للقطاعات الصناعية والتجارية واستقطابا لمزيد من الاستثمارات الخارجية.

وقال نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتغريدات على حسابة في تويتر، إن تنافسية دولة الإمارات هي أولوية بالنسبة لحكومة الإمارات، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق العديد من المبادرات التنموية والمجتمعية الجديدة، ومبادرات لشباب الإمارات ليستفيدوا بشكل مباشر من مسيرتنا التنموية.

كما أقر مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد الاستراتيجية الوطنية للابتكار، والتي وصفها الشيخ محمد بأنها تهدف إلى تطوير تصاميم حكومية مستقبلية وخلق قطاعات اقتصادية ناشئة وتحقيق إنجازات علمية تركز على رفاهية الإنسان.

وأوضح أن الاستراتيجية الجديدة ستركز على الابتكار في مجالات جودة الصحة والمعيشة والتنقل ومهارات المستقبل والبيئة والمياه وتطوير تكنولوجيا صناعات الفضاء. وقال إن "هدفنا تغيير نمط التفكير في القطاعين الحكومي والخاص نحو ابتكار حلول للمستقبل".