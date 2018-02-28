نسب توطين القطاع الخاص بالسعودية لا تتجاوز 17%

أكد رئيس المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص في السعودية، فهد بن محمد السكيت، أن المملكة مازالت من أقوى دول العالم اقتصادياً مع أنه عانى قليلاً في الفترات الماضية لاعتماد الدولة كلياً على البترول، واستوجب على الدولة عمل إعادة هيكلة للاقتصاد وإيجاد بدائل لتقليل الاعتماد على البترول، وعدم تأثر الاقتصاد بتذبذب أسعاره، مشيراً إلى ثلاثة مستويات في الحكومة للتغيير وهي تغيير التشريعات، وتغيير نظام المشتريات، وتضمين البنود في المحتوى المحلي فيه من خلال وضع منصة لجميع القطاعات الحكومية لجمع المعلومات المهمة لمعرفة من يملك محتوى محليا ومن لا يملك.

وشدد خلال حديث له أثناء ندوة بعنوان "المحتوى المحلي في توطين وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة" على أهمية وضع برنامج للمحتوى المحلي لشركات القطاع الخاص، بحيث يكون لكل الشركات الكبرى بالمملكة برامج لدعم المحتوى المحلي، منوهاً بدور الإعلام، وضرورة تنمية ثقة المواطن بالمنتج المحلي ودعمه.

من جهته، أوضح محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، أن نسب التوطين في القطاع الخاص لا تتجاوز 17% حسب إحصاءات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتمثل عبئا كبيرا، مشيراً إلى أن من يتجه من خريجي الثانوي إلى قطاعات التدريب التقني المهني أو التخصصات التطبيقية قليل جداً مقارنة بدول مجموعة الـ20، ولذلك هناك تغير كبير في هذا المجال، مبيناً أن المؤسسة كانت تستقبل 7% من مخرجات الثانوي، وأن معدلات الملتحقين بهذا المجال في مجموعة دول الـ20 تصل 40% وهو معدل طبيعي كونها تعد احتياجات فعلية سواءً كانت في الخدمات أو الصناعة أو غيرها من الخدمات.

وبين أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تهدف للوصول إلى 12% في 2020 وتم الوصول في 2017 إلى 18,9%، ومن الطبيعي أن تكون المخرجات السابقة "الـ 7%" ضعيفة، مؤكداً سعي المؤسسة مع نمو نسبة المتجهين للقطاع لمواءمة لتدريب مع الشركات الصناعية حيث تم الاتجاه للشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص بشتى الاتجاهات، ووصل عدد الشركات إلى 25 شراكة ونهدف إلى الوصول إلى 35 شراكة في 2020.

وأفاد أن القطاع الخاص شريك للمؤسسة، وأن هناك ما يقارب الـ 300 وحدة تدريبية و200 كلية تقنية للبنين والبنات، وكليات تقنية عالمية ومعاهد تدريب صناعية، إلى جانب 1000 معهد للبنين والبنات على مستوى المملكة، مشيراً إلى أن المتدرب في الشراكة الاستراتيجية يتقاضى 3000 آلاف ريال، وخدمة التسجيل في لتأمينات الاجتماعية، إضافة إلى أن الوظيفة مضمونه بعد التدريب بعد تخرجه في الشركات أو المكان الذي تدرب فيه.

وبين الدكتور الفهيد أن التنسيق في كل ما يتعلق بالمدخلات تحت مظلة وزارة التعليم، مشيراً إلى أن أكثر من 64 من مخرجات المؤسسة مسجلون في التأمينات الاجتماعية ونسبة منهم في القطاعات العسكرية، وقد تم افتتاح تخصص للحج والعمرة في مكة المكرمة الذي يعد أحد مجالات السياحة والفندقة، والتوسع لابد أن يكون فيه نوع من الحقيقية مع قطاع الأعمال، والمؤسسة لديها 180 ألف متدرب ومتدربة، وسيتم من خلال هذا العدد إنشاء تطبيق إلكتروني يخدم أصحاب المنازل في عدد من الخدمات مثل الكهرباء والسباكة وغيرها من التخصصات الأخرى الموجودة بالمؤسسة، وسيكون هناك ضمان على قطع الغيار المركبة، وتقييم لخدمة الشخص.