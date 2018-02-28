تباطؤ التضخم بمنطقة اليورو في فبراير.. ما السبب؟

أظهرت بيانات أن نمو أسعار المستهلكين في منطقة اليورو تباطأ في فبراير شباط بما يتماشى مع التوقعات، لكن معدل التضخم الأساسي، الذي يراقبه البنك المركزي الأوروبي عن كثب لاتخاذ قرارات سعر الفائدة، ظل مستقرا.



وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات إن التضخم في الـ19 دولة الأعضاء بمنطقة اليورو سجل 1.2% على أساس سنوي في فبراير شباط انخفاضا من 1.3 % في يناير كانون الثاني.

ويريد المركزي الأوروبي إبقاء معدل التضخم أدنى من 2% لكن قريبا من هذا المستوى.



غير أن معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار الطاقة والأغذية غير المصنعة، نظرا لتقلبها الشديد، استقر عند 1.2% على أساس سنوي في فبراير شباط.



واشترى المركزي الأوروبي سندات حكومية بمليارات اليورو في السوق الثانوية لضخ مزيد من السيولة في الاقتصاد وبهذه الطريقة يسرع نمو الأسعار ليقترب من هدفه.



ونمت أسعار الطاقة 2.1% على أساس سنوي مقارنة مع 2.2 بالمئة في يناير كانون الثاني.

لكن أسعار الأغذية غير المصنعة انخفضت 0.9 بالمئة مقارنة مع زيادة نسبتها 1.1 بالمئة في يناير كانون الثاني.



ولا تشمل تقديرات يوروستات الأولية للتضخم المقارنة مع الشهر السابق.