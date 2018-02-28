ولي العهد يوجه وزير المالية بمراجعة الزكاة على البنوك

بحث مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في اجتماع برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الملف المتعلق بطريقة احتساب الوعاء الزكوي للبنوك والشركات المالية.

وكشف بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية أن وزير المالية قدم عرضاً حول هذا الموضوع بناء على توجيه من ولي العهد لمراجعة القرار الوزاري رقم 1005 الصادر في نوفمبر من عام 2010 والمتعلق بالوعاء الزكوي للبنوك والشركات المالية. لكن البيان لم يفصح عن التوصيات الصادرة في هذا الشأن.

كما ناقش المجلس التقرير السنوي عن رؤية السعودية 2030 والتقدم المحرز خلال العام الماضي، إضافة إلى ميزانية الربع الرابع من العام الماضي ومؤشر النفقات التشغيلية والرأسمالية، ومؤشرات العجز والدين العام.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser محلل الأسواق مقبل السلمي في مقابلة مع "العربية"

وقال محلل الأسواق مقبل السلمي في مقابلة مع "العربية"، إن البنوك السعودية لم تتأثر بشكل كبير باختلاف وجهات النظر في تحديد قيمة الوعاء الزكوي، لكون أن التوصيات لم تعلن بهذا الصدد بعد، ولم تزل المسألة قيد النقاش.

وأشار السلمي إلى مؤثرات أخرى لا تقل أهمية على القطاع المصرفي السعودي، من أبرزها المعيار رقم 9 المتعلق بكيفية احتساب مخصصات التعثر لجهة طبيعة كل مؤسسة متأخرة عن السداد، وهذا سيؤثر على طبيعة المخصصات وطبيعة التمويل الجديد.

وتوقع السلمي أن تكون بنوك السعودية أكثر حرصا عند منح التمويل بموجب متطلبات المعيار رقم 9، وهذا سيكون عاملا مهما في تحليل أداء القطاع المصرفي، بجانب العوامل الإيجابية الأخرى، وأبرزها توقعات ارتفاع أسعار الفائدة العالمية.