هذه أبرز الاتفاقيات الموقعة في اليوم الرابع لمعرض "أفد"

شهد اليوم الرابع لمعرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي "أفد 2018"، توقيع اتفاقيتين بين شركة "سابك" وكل من مجلس الغرف السعودية والمؤسسة العامة للصناعات العسكرية.

كما وقعت شركة Engineered composites مع شركة تطوير المركبات، مذكرة تفاهم لتوطين صناعة السيراميك المصفّح للمركبات العسكرية.

وكان كشف الرئيس التنفيذي لشركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات المحدودة عبد الله العمري في حديث للعربية.نت يوم أمس عن استعداد الشركة توقيع اتفاقيتين اليوم: الأولى مع شركة الإلكترونيات المتقدمة، والأخرى مع شركة المعدات المكملة للطائرات.

ومن المرتقب توقيع المزيد من الاتفاقيات خلال اليوم.

وأمس تم توقيع ثلاث اتفاقيات تعاون للتصنيع ودعم المكون المحلي منها اتفاقية بين الشركة السعودية للصناعات الميكانيكية وAM General لإنتاج خط تصنيع قطع غيار للمركبات العسكرية التابعة للشركة في السعودية.

كما وقعت المؤسسة العامة للصناعات العسكرية مع بلو بولي الفرنسية اتفاقية لتصنيع الملابس والتجهيزات العسكرية.

كما تم توقيع اتفاقية أخرى بين معهد الأمير سلطان لأبحاث التقنية المتقدمة وشركة إجراءات لتقنية المعلومات.

يذكر أن هذه الاتفاقيات عبارة عن مذكرات تفاهم سيعقبها مذكرات تفصيلية تحدد الشروط النهائية لبدء التصنيع وتوطينها.