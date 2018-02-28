4 مليارات دولار حجم تجارة دبي مع أميركا اللاتينية

أكد ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، أن المنتدى العالمي للأعمال لدول أميركا اللاتينية، يشكل منصة مهمة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين المنطقة ودول أميركا اللاتينية، كما أنه سيسهم في توسيع آفاق التجارة غير النفطية بين دبي ودول أميركا اللاتينية، والتي وصل حجمها إلى حوالي 4 مليارات دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2017.

وقال في كلمته التي ألقاها بمناسبة انطلاق أعمال المنتدى العالمي للأعمال لدول أميركا اللاتينية 2018: "إن المنتدى أصبح حدثاً رائداً تبرز مكانته من الأهمية التي يوليها مجتمع الأعمال في دبي للفرص الاستثمارية في دول أميركا اللاتينية، والحرص على بناء العلاقات المستدامة وطويلة المدى".

وأضاف الغرير: "إن أهمية المنتدى تترسخ كذلك من خلال ما تشهده دورته الحالية من مشاركة أصحاب الفخامة رؤساء دول أميركا اللاتينية الحاليين والسابقين، إضافة إلى المشاركة الكبيرة من السادة معالي الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين ورواد الأعمال".

وبين الغرير أنه ومنذ إطلاقة أعمال المنتدى في العام 2016، ساهم في تعزيز التوجه نحو منطقة أميركا اللاتينية بين الأطراف المعنية من القطاعين الحكومي والخاص في دبي. وقد تجلى ذلك بوضوح في الأعداد المتنامية من شركات أميركا اللاتينية المسجلة في غرفة دبي، والتي سجلت زيادة كبيرة على مدار السنوات القليلة الماضية ليتجاوز عددها اليوم 400 شركة.

وقال الغرير: "توفر إمارة دبي، بوصفهاً محوراً تجارياً واستثمارياً رائداً على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، العديد من المزايا الفريدة للمستثمرين مثل البنية التحتية المتطورة والمرافق اللوجستية المتقدمة والمناطق الحرة جاذبة للاستثمارات، إضافة إلى بيئتها الاستثمارية المواتية للأعمال، وهنا تتجسد نقاط قوة دبي التي جعلت منها وجهة مفضلة للشركات والمستثمرين من مختلف أرجاء العالم".

وأضاف الغرير: "تقدم دبي لشركات أميركا اللاتينية جميع المقومات التي تجعل منها بوابة استراتيجية للوصول بسهولة إلى الأسواق الصاعدة في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، فهناك نطاق واسع يمكن للشركات والمستثمرين من كلا الجانبين اغتنامه مثل الأمن الغذائي والتصنيع والخدمات اللوجستية والسياحة والطاقة المتجددة، إضافة إلى التكنولوجيا المالية وغيرها من التقنيات الصاعدة".

وبين أن إمارة دبي توفر كافة الاحتياجات التي تتطلبها الشركات من خبرات وتسهيلات استثمارية لردم الفجوات في أسواق أميركا اللاتينية ودعم النمو الاقتصادي في المنطقة. وقال: "وجهت إمارة دبي أنظارها نحو توسيع علاقاتها التجارية مع دول أميركا اللاتينية، التي نرى فيها قوة اقتصادية تتمتع بالكثير من الإمكانات التجارية والاستثمارية. وانطلاقاً من إدراكنا لما توفره أمريكا اللاتينية من فرص متميزة للنمو والازدهار لأعضاء غرفة دبي والشركات العاملة في دولة الإمارات، نعتزم افتتاح مكتبين جديدين في المنطقة خلال العام الجاري واستقطاب المزيد من شركات أميركا اللاتينية إلى دبي".