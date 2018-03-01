بوينغ: تاريخنا مع السعودية يفوق 70 عاماً

قال ريموند حداد، نائب رئيس الأعمال الاستراتيجية في #بوينغ، إن معرض الصناعات العسكرية "أفد" مكّن الشركة من إجراء شراكات مع موردين جدد، موضحاً أنه يعد فرصة رائعة لعقد شراكات مع وزارة الدفاع ودعم "رؤية 2030".

وأكد في مقابلة مع "العربية" على هامش معرض #أفد_2018، أن هناك عامين لاستراتيجية تحديث وزارة الدفاع في السعودية، هما الإصلاح والتوطين، وقد وضعت "بوينغ" التوطين أولوية لها، وتتطلع لتوسيع مشاركتها في السعودية ضمن #رؤية_2030.

ولفت إلى أن تاريخ "بوينغ" مع السعودية يفوق سبعين عاماً، وقال: "لدينا مشاريع هنا، من بينها المشروع المشترك مع السلام لصناعة الطائرات، وتأسيس الشركة السعودية لمساندة الطائرات العمومية في وقت سابق هذا العام، يمكننا من توطين الصناعة وضمان واستدامة المنتجات العسكرية في السعودية".

ويعرض "أفد" في دروته الرابعة، 80 ألف فرصة استثمارية لتصنيع المواد وقطع الغيار التي تحتاجها الجهات المستفيدة، وذلك أمام رجال الأعمال والشركات والمؤسسات والمصانع الوطنية.

وتتمثل أبرز أهداف المعرض دعم الصناعة الوطنية وتطويرها، وتوفير فرص استثمارية للقطاع الخاص، والاستفادة من القدرات المحلية، إلى جانب تمكين المصانع السعودية من التعريف بمنتجاتها وإمكانياتها وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة.