تونس تستثمر 5 مليارات دولار في الطاقة.. وبناء مطار جديد

قال بيان حكومي إن تونس ستستثمر 12 مليار دينار (خمسة مليارات دولار) في الكهرباء ومشروعات أخرى للطاقة في الفترة من 2018 إلى 2020.

ونقل البيان عن وزير الطاقة خالد قدور قوله إن المشروعات تتضمن كابل كهرباء بحريا، لربط شبكة كهرباء تونس بشبكة الكهرباء في إيطاليا.

بناء مطار جديد بملياري دينار

وفي سياق متصل، قال وزير النقل التونسي رضوان عيارة، إن تونس ستبني مطارا جديدا بمواصفات عالمية في محافظة بنزرت قرب العاصمة بتكلفة تفوق ملياري دينار، في إطار سعيها لاجتذاب المزيد من المسافرين.

وتستعد تونس هذا العام لتوقيع اتفاقية السماوات المفتوحة مع الاتحاد الأوروبي مما سيرفع المنافسة بين شركات الطيران ويزيد عدد المسافرين إلى البلد الواقع في شمال إفريقيا.

وأبلغ عيارة الصحافيين "سيتم إنجاز مطار جديد قريب من العاصمة في ولاية بنزرت بكلفة 2047 مليون دينار (850 مليون دولار) بمواصفات عالمية في أفق سنة 2030، وسيتمّ طلب عروض لدراسة المشاريع خلال سنة 2018 ".

ويأتي قرار إنشاء المطار الجديد بينما تستعد البلاد لإجراء توسعة لمطار تونس قرطاج بتكلفة تبلغ حوالي 70 مليون دولار.