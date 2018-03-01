هبوط قوي لتحويلات الأجانب في السعودية 26‎% يناير الماضي

كشفت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، اطلعت عليها "العربية.نت"، انخفاض #تحويلات_الأجانب العاملين في السعودية إلى خارج البلاد للمرة الأولى إلى 10.377 مليار ريال خلا شهر يناير الماضي، مقابل 14.041 مليار ريال في شهر ديسمبر بنسبة تراجع بلغت 26‎%.

ويعتبر هذا التراجع قويا، وذلك عقب الارتفاعات التي شهدتها تحويلات الأجانب في ديسمبر الماضي مقارنة مع شهر نوفمبر السابق عليه حيث كانت قيمة التحويلات 12.018 مليار ريال.

وبدأت #السعودية تطبيق برامج لتوطين الوظائف، بما في ذلك قطاعات كاملة كانت تسيطر عليها العمالة الوافدة بهدف تقليص نسب البطالة وتوفير فرص عمل للشباب السعودي.

وشهدت تحويلات السعوديين للخارج ارتفاعا طفيفا إلى 6.181 مليار ريال في يناير الماضي مقابل 6.054 مليار ريال خلال شهر ديسمبر.

وكانت تحويلات الأجانب قد بلغت قيمتها خلال 2017 نحو 141.657 مليار ريال مقابل 151.898 مليار ريال خلال 2016، بنسبة تراجع 7.2‎%.

وفي يوليو من العام الماضي، طبقت #الحكومة_السعودية رسوما على مرافقي العمالة الوافدة بواقع 100 ريال شهريا على كل مرافق، وزادت هذه الرسوم بدءا من شهر يناير الجاري.

كما بدأت الحكومة السعودية فرض رسوم على العمالة الوافدة مطلع شهر يناير الماضي.