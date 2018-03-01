BAE Systems: خطة لتوطين الصناعات العسكرية وفق رؤية 2030

شدد نائب رئيس شركة بي ايه إي سيستمز "BAE Systems" خالد العتيبي، على أهمية استراتيجية وزارة الدفاع في ضبط المشتريات الدولية وتشجيع الصناعة المحلية، مؤكداً دور الشركة في دعم المكون المحلي.

ولفت العتيبي إلى دور كبير للشركات العالمية في نقل التكنولوجيا للشركات السعودية .

وقال العتيبي، في لقاء مع "العربية" ضمن معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي "أفد": "لدينا 5 آلاف موظف، 68% منهم سعوديون ونحن ندعم التصنيع المحلي"، مشددا على أهمية سعودة الفنيين والمهندسين كونهم جزءاً مهماً في تحقيق أهدافنا.

وكشف أن الشركة وضعت خطة لتحقيق المطلوب في توطين الصناعات العسكرية بحسب رؤية المملكة، في العام 2025 أو 2027 كحد أقصى.

ويعرض معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي 2018_AFED# في دروته الرابعة 80 ألف فرصة استثمارية لتصنيع المواد وقطع الغيار التي تحتاجها الجهات المستفيدة، وذلك أمام رجال الأعمال والشركات والمؤسسات والمصانع الوطنية.

كما يشارك بالمعرض #الشركة_السعودية_للصناعات_العسكرية Sami والجهات الحكومية والمصانع الوطنية.

وتشارك في AFED الجامعات والمراكز البحثية، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، إلى جانب العديد من الشركات العالمية التي لها عقود مبرمة مع وزارة الدفاع.

وتتمثل أبرز أهداف معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي بالسعودية "أفد"، في دعم الصناعة الوطنية وتطويرها، وتوفير فرص استثمارية للقطاع الخاص، والاستفادة من القدرات المحلية، إلى جانب تمكين المصانع السعودية من التعريف بمنتجاتها وإمكانياتها وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة.