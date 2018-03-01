"نورثروب": هناك ضرورة لوجود معايير للصناعات العسكرية

أكد وليد أبو خالد، الرئيس التنفيذي لشركة "نورثروب جرومان" في مقابلة مع العربية، على هامش معرض الصناعات العسكرية في الرياض، أنه لا بد من وجود ترابط بين القطاعين الخاص والعام لإنجاح هدف توطين الصناعات العسكرية، مشيرا إلى ضرورة وجود معايير محددة للصناعات العسكرية.

وأضاف أبو خالد أن برامج الابتعاث السعودي أهلت العديد من الطلاب لشغل وظائف مهمة في القطاع العسكري، غير أن القطاع مازال بحاجة إلى فنيين وتقنيين أكثر.

ويعرض معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي 2018_AFED# في دروته الرابعة 80 ألف فرصة استثمارية لتصنيع المواد وقطع الغيار التي تحتاجها الجهات المستفيدة، وذلك أمام رجال الأعمال والشركات والمؤسسات والمصانع الوطنية.

كما يشارك بالمعرض #الشركة_السعودية_للصناعات_العسكرية Sami والجهات الحكومية والمصانع الوطنية.

وتشارك في AFED الجامعات والمراكز البحثية، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، إلى جانب العديد من الشركات العالمية التي لها عقود مبرمة مع وزارة الدفاع.

وتتمثل أبرز أهداف معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي بالسعودية "أفد"، في دعم الصناعة الوطنية وتطويرها، وتوفير فرص استثمارية للقطاع الخاص، والاستفادة من القدرات المحلية، إلى جانب تمكين المصانع السعودية من التعريف بمنتجاتها وإمكانياتها وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة.