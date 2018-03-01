100 مليون درهم استثمارات غرفة دبي مع أميركا اللاتينية

أكد حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، أن استثمارات غرفة دبي في أسواق أميركا اللاتينية ستصل إلى 100 مليون درهم خلال العقد المقبل، وذلك لتعزيز الوعي بالفرص الاستثمارية المشتركة وتحفيز الشراكات الاقتصادية، وذلك عبر افتتاح مكاتب تمثيلية وإعداد الدراسات المتخصصة، وتنظيم الفعاليات المتنوعة.

كما أسهمت استراتيجية الغرفة في إيجاد نوع من التواصل وبناء جسور التعاون والتنسيق وتوفير التسهيلات اللازمة لبناء علاقات تجارية مستدامة، والذي بدوره أسهم في تعزيز حضور شركات أميركا اللاتينية في دبي.

وأكد بوعميم أن النمو في حجم التجارة بين دبي ودول أميركا اللاتينية يعكس نجاح الغرفة في تقريب المسافات وتحفيز التجارة البينية ويبرز مدى الاهتمام بتعزيز الاستثمارات وبناء علاقات طويلة المدى بين مجتمعات الأعمال والذي يسهم بدوره في استشراف المستقبل الواعد لاقتصاد دول أميركا اللاتينية.

وبين بوعميم أن هذا التطور في العلاقات يأتي ضمن جهود الغرفة لتنفيذ توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لتقديم أفضل الخدمات لمجتمع الأعمال في دبي، والعمل على تعزيز مكانة دبي الاقتصادية عالمياً من خلال التواجد في جميع الأسواق العالمية.

وأكد أن غرفة دبي تعمل على توظيف جميع قدراتها لننفيذ خطة دبي 2021، والتي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام في الإمارة وتعزيز مكانتها كواحدة من المراكز التجارية الرائدة في العالم، كما أنها تتبنى استراتيجية واضحة في تحديد الأسواق العالمية وإعداد الدراسات المعمقة حول هذه الأسواق.

وتحرص غرفة دبي كذلك على توفير الأسس المتينية لبناء علاقات اقتصادية مبنية على حقائق ومعلومات دقيقة، حيث أنها تعمل على على إعداد الدراسات التي تعرف بالفرص الاستثمارية بين الطرفين وتقوم كذلك بتوفير المعلومات الكافية التي تمكن رجال الأعمال في دبي والمنطقة من المعرفة الدقيقة للفرص الاستثمارية المتاحة في تلك الأسواق.

كما تحرص الغرفة على افتتاح المكاتب التمثيلية التي تسهم في تسهيل وبناء علاقات اقتصادية مستدامة، هذا بالإضافة إلى تنظيم الزيارات الميدانية التي تنظمها الغرفة لتقدم فرص مهمة للتعرف على الواقع الاقتصادي للأسواق، وعقد المنتديات والمؤتمرات التي تشكل منصة مهمة لمناقشة آفاق التطور الاقتصادي واستشكاف الفرص الاستثمارية.

مكتب تمثيلي لكوستاريكا في دبي

إلى ذلك، وقعت غرفة دبي مذكرة تفاهم مع دولة دكوستاريكا لافتتاح مكتب تمثيلي لكوستاريكا في مقر غرفة دبي.

وتأتي الاتفاقية في إطار تعزيز علاقات التعاون والتنسيق لتسهيل تدفق الأعمال والاستثمارات والتجارة بين دبي وكوستاريكا، مما يسهم في توسيع تواجد مجتمع الأعمال في كوستاريكا في دبي والانطلاق منها إلى الأسواق العالمية.

وقال ماجد الغرير رئيس مجلس إدارة غرفة دبي "افتتاح مكتب تمثيلي لكوستاريكا في دبي هو محطة جديدة في تعزيز العلاقات مع دول أميركا اللاتينية ولفسح المجال أمام الشركات العاملة في تلك الأسواق للاستفادة من المزايا والخدمات التي تقدمها دبي لها وبما يمكنها من تعزيز مكانتها كقوة اقتصادية فاعلة ومؤثرة عالمياً".

وبين أن العلاقات الاقتصادية والتجارية مع كوستاريكا تشهد نمواً ملحوظاً، وذلك ضمن حرص مجتمع الأعمال في دبي وكوستاريكا على الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تترافق مع النمو الاقتصادي الذي تشهده دول القارة، والتي تتركز في القطاعات الرئيسية التي تحتاج إلى التوظيف الأمثل للاستثمارات وبما يعود بالفوائد على المنطقتين.

وأشار إلى أن دول أميركا اللاتينية تعد من أهم الاقتصادات الناشئة، والتي تشهد نمواً وإمكانيات كبرى لتتحول إلى قوة اقتصادية قادرة على المنافسة عالمياً، مضيفاً: "إن المنتدى اليوم يفتح المجال واسعاً للتعرف على التحديات التي تواجهها أسواق أميركا اللاتينية والتعرف على الحلول الفعالة لها، وإمكانية تبادل المعارف والخبرات وإيجاد الأدوات التي تعزز من الارتقاء بالعلاقات وبما يقدم الفائدة المتبادلة لمجتمعات الأعمال في المنطقتين.