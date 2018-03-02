هل تشوه الرسوم الأميركية المزمعة وجه التجارة العالمية؟

قالت وزيرة الاقتصاد الألمانية، بريجيته تسيبريس، اليوم الجمعة، إن الرسوم الجمركية التي يخطط الرئيس الأميركي دونالد ترمب لفرضها على الصلب والألمنيوم ستشوه التجارة العالمية، مضيفة أن أوروبا سترد الرد الملائم إذا مضت واشنطن قدما في تنفيذ تلك الخطط.

وقال ديتير كيمبف، رئيس اتحاد الصناعات الألمانية (بي.دي.آي) بشكل منفصل، إن الرسوم المزمعة تنذر بخطر نشوب حروب تجارة عالمية.

وأردف كيمبف قائلا في بيان "سياسة العزلة الأميركية خطأ. الرئيس الأميركي دونالد ترمب يخاطر بحروب تجارية دولية وموجة من الحمائية التي ستكلف في النهاية وظائف أميركية".

وقال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، يوم أمس الخميس، إن الولايات المتحدة ستفرض الأسبوع القادم تعرفات جمركية قدرها 25% على واردات الصلب، و10% على الألمنيوم المستورد.

وفي اجتماع مع مسؤولين صناعيين أميركيين، تعهد ترمب بإعادة بناء صناعتي الصلب والألمنيوم، قائلا إنه حان الوقت لاتخاذ إجراء حاسم لوقف فيض المنتجات إلى الولايات المتحدة.