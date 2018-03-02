تراجع العجز التجاري المصري 11% في يناير

قالت وزارة التجارة والصناعة المصرية في بيان، اليوم الجمعة، إن عجز الميزان التجاري للبلاد انخفض 11% على أساس سنوي في يناير/كانون الثاني.

ووفقا للبيان، فقد زاد حجم الصادرات 16% بينما انخفضت الواردات 4%. وتصدرت مواد البناء والصناعات الكيمياوية والملابس الجاهزة والمنتجات الغذائية والهندسية قائمة القطاعات التي شهدت زيادة في معدلات التصدير.

وقال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن الصادرات المصرية غير البترولية ارتفعت إلى 1.9 مليار دولار في يناير/كانون الثاني مقارنة مع 1.6 مليار في الشهر ذاته من عام 2017.

وأضاف أن الواردات بلغت 4.6 مليار دولار مقارنة مع 4.7 مليار دولار في يناير من العام السابق.

وعلق الوزير قائلا إن "المؤشرات الإيجابية لحركة التجارة الخارجية المصرية تعكس نجاح استراتيجية الوزارة الرامية لتعزيز التجارة الخارجية 2020".

وذكر الوزير أن "أهم الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال شهر يناير 2018 تضمنت أسواق الاتحاد الأوروبي"، مشيرا إلى أن قيمة الصادرات المصرية لدول الاتحاد بلغت 557 مليون دولار مقارنة مع 451 مليون دولار في يناير/كانون الثاني 2017 بزيادة 24 بالمئة.

وأضاف أن قيمة الصادرات لأسواق الدول العربية بلغت 766 مليون دولار مقابل 726 مليونا قبل عام.

ويواجه الاقتصاد المصري مصاعب منذ انتفاضة عام 2011 التي أدت لعزوف السائحين والمستثمرين الأجانب، ولكن من المأمول أن يسهم برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار جرى توقيعه مع صندوق النقد الدولي في إنعاش الاقتصاد.