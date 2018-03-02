هل ينتهك ترمب قواعد منظمة التجارة بفرض جمرك جديد؟

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم أمس الخميس إن الولايات المتحدة ستفرض الأسبوع القادم #تعرفات_جمركية قدرها 25% على واردات الصلب و10% على #الألمنيوم المستورد.

وفي اجتماع مع مسؤولين صناعيين أميركيين تعهد ترمب بإعادة بناء صناعتي الصلب والألمنيوم، قائلا إنه حان الوقت لإتخاذ إجراء حاسم لوقف فيض المنتجات إلى الولايات المتحدة.

إلى ذلك، قال الاتحاد الألماني للصلب أن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض تعرفات جمركية على واردات الصلب ينتهك قواعد منظمة التجارة العالمية.

وقال رئيس الاتحاد هانز يورجن كيرخوف "الولايات المتحدة تقيم حاجزا جمركيا لحماية نفسها من واردات الصلب من مختلف أرجاء العالم. هذا إجراء ينتهك بوضوح قواعد منظمة التجارة العالمية".

وأضاف قائلا "الآن يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يتحرك ضد هذا باستخدام الأدوات التي تتيحها منظمة التجارة العالمية".قال الاتحاد الأوروبي إنه سيرد بحزم بمقترح في غضون أيام بإجراءات مضادة تتسق مع قواعد منظمة التجارة العالمية للرد على القيود التي فرضتها الولايات المتحدة على واردات الصلب والألمنيوم والتي وصفها بأنها "تدخل سافر" لحماية الصناعة الأميركية.



وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في بيان "نحن نأسف بشدة لهذه الخطوة، التي يبدو أنها تمثل تدخلا سافرا لحماية الصناعة المحلية الأميركية ولا تستند إلى أي مبرر للأمن القومي".



وأضاف قائلا "لن نجلس بلا حراك بينما صناعتنا تتعرض لإجراءات غير عادلة تضع آلاف الوظائف الأوروبية في خطر والاتحاد الأوروبي سيرد بحزم للدفاع عن مصالحنا".