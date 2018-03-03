جمارك ترمب تثير القلق من حرب تجارية على الصادرات

أكد مسؤولون أميركيون كبار قلقهم بشأن العجز التجاري الأميركي مع الصين وحرية دخول السوق والمعاملة غير العادلة التي تواجهها الشركات الأميركية في ثاني يوم من المحادثات مع كبير مستشاري الرئيس الصيني شي جين بينغ في البيت الأبيض.

والتقى المستشار الصيني ليو خه مع وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين والممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر وكبير المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض جاري كوهن بعد عقد اجتماع مماثل مع الثلاثة الخميس.

وجاء ثاني يوم من محادثاتهم وسط تصاعد توترات اقتصادية مع بكين ومخاوف من نشوب حرب تجارية بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترمب خططا لفرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألمونيوم مما دفع شركاء تجاريين إلى التهديد باتخاذ خطوات انتقامية وأدى إلى هبوط في أسواق الأسهم.

وقالت متحدثة باسم البيت الأبيض "أجرينا محادثات صريحة.

"أبدينا قلقنا إزاء العجز التجاري وعدم وجود معاملة بالمثل للشركات الأميركية وقضايا مرتبطة بنقل التكنولوجيا وعوائق أمام حرية دخول السوق في الصين".

وأضافت "سنظل مستعدين لتبادل الأفكار بشأن كيفية حل هذه المخاوف".

وتحدث ترمب بلهجة تنم عن التحدي الجمعة وقال إن الحروب التجارية يسهل كسبها بعد أن أثار الاتحاد الأوروبي احتمال اتخاذ إجراءات مضادة كما قالت فرنسا إن هذه الرسوم غير مقبولة وحثت الصين ترمب على التحلي بضبط النفس.