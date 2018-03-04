اختتام فعاليات معرض "أفد 2018".. وهذه أبرز الاتفاقيات

اختتمت الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني "تقنية" مشاركتها في معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي أفد 2018، وشهدت النسخة الرابعة من "أفد 2018" حضورا لافتا من كافة المهتمين بلغ 120 ألف زائر وزائرة من داخل المملكة وخارجها خلال 6 أيام.

وحقق المعرض 57600 طلب تصنيع، لاسيما أن ما يصل إلى 1040 مصنعاً رفع احتياجه من خلال أيام المعرض الذي سعى إلى توطين المحتوى المحلي بعرض فرص تجاوزت 80 ألف فرصة تصنيعية طرحها أمام المستثمرين.

وفي ختام المعرض وقعت الشركة السعودية للتنمية والاستثمار "تقنية" اتفاقية تعاون مع وزارة الحرس الوطني في مجالات الدفاع والأمن، والطيران، وأمن المعلومات، والأنظمة الذكية وغيرها من التقنيات التي تخدم وزارة الحرس الوطني لتعزيز الصناعة الوطنية، بحسب ما ورد في صحيفة "الرياض".

وشهد المعرض توقيع اتفاقيات عدة مع مجموعة من القطاعات، جاء من بينها وزارة الحرس الوطني بتوقيعها أمس 13 مذكرة تفاهم مع شركات سعودية متخصصة، من ضمنها الشركة السعودية للتنمية والاستثمار "تقنية" والتي تسعى إلى توطين الصناعات المحلية وبسواعد وطنية تحقيقا لرؤية المملكة 2030.

واتسمت نسخة أفد 2018 بزيادة في عدد القطع المعروضة والمساحات المحجوزة والشركات العارضة، إذ يتكون من 5 أقسام رئيسة يضم الأول متطلبات الجهات المستفيدة العسكرية والمدنية مثل وزارة الدفاع ووزارة الحرس الوطني ووزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة، ورئاسة الحرس الملكي، ووزارة الصحة، والمؤسسة العامة للصناعات العسكرية، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والخطوط الجوية العربية السعودية وشركة سار، بالإضافة إلى الشركاء الاستراتيجيين للمعرض وهم الشركة السعودية للصناعات السعودية، وغرفة الرياض، وشركة علم، وشركاء التوطين ممثلين في شركات أرامكو وسابك ومعادن والشركة السعودية للكهرباء.

وعلى هامش المعرض وقعت شركة "تقنية للطيران" مذكرة تفاهم مع شركة انتونوف الأوكرانية والشركة السعودية للمنتجات المتخصصة "وهج" في مجال التعاون الصناعي لتصنيع أجزاء وقطع غيار الطائرات.