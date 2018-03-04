ترمب يهدد بفرض ضريبة على السيارات الأوروبية..فما الرد؟

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب شركات صناعة السيارات الأوروبية بفرض ضريبة على صادراتها إلى الولايات المتحدة.

جاء ذلك بعد أن كشفت المفوضة الأوروبية لشؤون التنافس Margrethe Vestager أن الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض إجراءات مضادة للرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على الألمنيوم والصلب.



وتفرض واشنطن تعرفة جمركية ما بين 2.5% إلى 25% على السيارات التي يتم تجميعها في أوروبا، فيما تفرض أوروبا تعرفة قدرها 10% على السيارات المصنعة في الولايات المتحدة.

وفي ردود الفعل على قرارات ترمب، قالت الصين إنها لا تريد حربا تجارية مع واشنطن وأنها لن تتخذ إجراءات للرد على فرض ضريبة على الصلب والألمنيوم.

بدوره، رأى صندوق النقد الدولي أن الإجراءات الحمائية التي أعلنها الرئيس الأميركي ستكون سلبية على اقتصاد أميركا، خصوصا على قطاعي التصنيع والبناء.

كما حذر رئيس منظمة التجارة العالمية من حرب تجارية بعد الإعلان عن الإجراءات الحمائية في أميركا، مؤكدا أن المنظمة ستتابع الموضوع عن كثب.