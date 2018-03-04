255 ألف منشأة دعمت برنامج نمو التوطين بالمنشآت السعودية

كشف المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" خالد أبا الخيل، أن 255446 ألف منشأة اشتركت في برنامج دعم نمو التوطين بالمنشآت، وذلك بحسب الإحصائيات الأخيرة للبرنامج.

وأكد أن البرنامج يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ورفع نسبة مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل.

ولفت أبا الخيل إلى أن الدعم يشمل الموظفين والموظفات الذين تم تعيينهم لدى المنشأة بعد تاريخ 31 يوليو 2017، ولمدة عامين، مشيرا إلى أن "هدف" سيسهم بنسبة 15%من إجمالي الأجر الشهري للموظف، بينما تصل النسبة إلى 20% من إجمالي الأجر الشهري للموظفة.

وبيّن أن الدعم موجه للمنشآت بغرض تحفيز توظيف المواطنين والمواطنات، وسد فجوة الأجور، وتغطية تكاليف الإلحاق والتدريب على رأس العمل، داعياً المنشآت الراغبة في التسجيل بالبرنامج، الدخول على حساب المنشأة في الموقع الإلكتروني للتأمينات الاجتماعية.

كما يمكن للمنشآت الراغبة في التسجيل الاطلاع على الشروط من خلال زيارة موقع "هدف" الإلكتروني: https://hrdf.org.sa .