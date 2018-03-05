اتحاد المستثمرين العرب: مشاريع السعودية ومصر واعدة

توقع رئيس #اتحاد_المستثمرين_العرب السفير جمال بيومي، في مقابلة عبر الهاتف مع قناة "العربية"، أن يتطلب يجذب مشروعي نيوم والبحر الأحمر، في شمال غربي السعودية، والوجهات السياحية المحاذية في شرم الشيخ والغردقة، والعقبة، عشرات المليارات من الدولارات.

وأضاف أن الدول العربية الأخرى يجب أن تشارك في إنجاح هذه المشاريع، سواء الإمارات أو اليمن، لافتا إلى ضرورة وجود تحالف للبحر الأحمر يضم البلدان المطلة عليه، خاصة أن هذه المشاريع ستجذب مزيدا من السكان إلى مناطق غير مأهولة بالسكان سواء في مصر أو السعودية.

وقال بيومي إن تكاتف #رأس_المال_السعودي والإدارة والعمالة المصرية وبالشراكة مع الأردن كفيلة بنجاح مشروع ضخم كهذا الذي تم الإعلان عنه.

وفيما يتعلق بالجانب التشريعي قال بيومي إن #مصر و #السعودية قطعتا شوطا كبيرة في وضع النظم الخاصة بجذب الاستثمارات، لافتا إلى أن ما يهم المستثمر بالأساس هو الوقت الذي يستغرقه لربح أول 100 ألف دولار بعد استثمار مليون دولار.

وطالب بيومي الإعلام المصري والعربي بضرورة الترويج للاستثمار الأجنبي، خاصة أن البعض يعتقد أننا لسنا بحاجة إلى هذا التعاون.