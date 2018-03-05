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تباطؤ نمو القطاع الخاص الألماني خلال فبراير

المصدر: برلين - رويترز
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أظهر مسح نشرت نتائجه اليوم الاثنين أن النمو في القطاع الخاص الألماني تباطأ خلال فبرا‭‬‬ير مقارنة مع مستواه قبل شهر لكنه لا‭‭ ‬‬يزال في سبيله نحو نمو قوي في الربع الأول.

وتراجعت‭‭ ‬‬القراءة النهائية لمؤشر ماركت المجمع لمديري المشتريات الذي يتابع النشاط في قطاع الصناعة والخدمات ويمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي في البلاد إلى 57.6 في فبراير شباط من 59.0 في يناير، وهوأقل مستوى في ثلاثة أشهر.

وكانت القراءة الأولية عند 57.34.

ونزل مؤشر فرعي لقطاع الخدمات إلى 55.3 في فبراير، وهو أيضا أقل مستوى في ثلاثة أشهر.

وقال فيل سميث الاقتصادي بماركت إنه بالنظر إلى أول شهرين من العام نرى متوسطا أسرع لوتيرة نمو القطاع الخاص مقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي.

وأضاف "على الرغم من أن المؤشر المجمع لألمانيا تراجع من قرب أعلى مستوى في سبعة أعوام الذي سجله في يناير فإن القطاع الخاص يظل في سبيله لنمو قوي آخر في الربع الأول من 2018".

كلمات دالّة

#اقتصاد, #ألمانيا, #أسواق, #القطاع الخاص

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