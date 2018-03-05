دبي تجمد الرسوم الحكومية 3 سنوات لزيادة تنافسية الإمارة

قررت دبي عدم زيادة الرسوم الحكومية في السنوات الثلاث المقبلة لتعزيز تنافسية الإمارة، بعدما طبقت الإمارات العربية المتحدة ضريبة قيمة مضافة نسبتها 5% هذا العام.

وتتمتع دبي بانخفاض الضرائب وتجمع الإمارة معظم إيراداتها من رسوم كتلك المفروضة على تراخيص الأنشطة التجارية والتصاريح العقارية وانتظار السيارات والنقل. وتتوقع دبي جمع 71% من الإيرادات الحكومية من تلك الرسوم في 2018.

وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) الرسمية إن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي أمر بعدم زيادة الرسوم.

وأضافت الوكالة أن مجلس الوزراء "قرر في وقت سابق عدم زيادة أي رسوم حكومية على أي من الخدمات المقدمة من قبل الحكومة الاتحادية لمدة ثلاث سنوات".

ارتفع معدل تضخم أسعار المستهلكين بدبي بوتيرة متواضعة في يناير كانون الثاني بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي تهدف إلى تعزيز المالية العامة في الإمارات.