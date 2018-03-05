مصر تبحث تأسيس صندوق سيادي لإدارة الشركات الحكومية

قال وزير قطاع الأعمال المصري، خالد بدوي، اليوم الاثنين، إن بلاده تدرس إنشاء صندوق ثروة سيادي لإدارة الشركات الحكومية في الوقت الذي تخطط فيه لإدراج تلك الشركات في البورصة.



وأبلغ بدوي مؤتمراً في دبي أن فكرة الصندوق تجري دراستها داخليا وإنها في مراحلها المبكرة.



وكان وزير المالية المصري عمرو الجارحي أبلغ رويترز في يناير أن بلاده تتطلع لطرح أسهم في 10 شركات حكومية في البورصة خلال الأشهر الثمانية عشر القادمة، ضمن توجه لجذب المستثمرين الأجانب.