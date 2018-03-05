نمو قطاع التجزئة بمنطقة اليورو مع قفزة بمبيعات الإنترنت

أظهرت بيانات من مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) اليوم الاثنين أن مبيعات التجزئة في منطقة اليورو زادت بما يفوق التوقعات على أساس سنوي في يناير كانون الثاني بفضل مبيعات المنتجات غير الغذائية لاسيما البيع على الإنترنت.



وقال يوروستات إن مبيعات التجزئة في 19 دولة تستخدم اليورو انخفضت 0.1% على أساس شهري لتسجل زيادة سنوية نسبتها 2.3%. وكان خبراء اقتصاد توقعوا في استطلاع للرأي أجرته رويترز زيادة شهرية نسبتها 0.3% وسنوية نسبتها 2.15%.



كما عدل المكتب بيانات شهر ديسمبر كانون الأول بالزيادة إلى -1.0% على أساس شهري من -1.1% وعلى أساس سنوي إلى 2.1% من 1.9%.



وأظهرت البيانات إن النسبة السنوية في يناير تأثرت بشكل أساسي بزيادة نسبتها 3.8% في مبيعات السلع غير الغذائية مقارنة بتسارع ثلاثة بالمئة في ديسمبر كانون الأول. وزادت المبيعات غير الغذائية عبر الطرود البريدية وعبر الإنترنت 8.8% ارتفاعا من 7.5% في ديسمبر