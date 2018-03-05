1.5 مليون سائح بحري متوقع بعد انطلاق مشروع البحر الأحمر

قال محمد سعيد المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط في Royal Caribbean Cruise، إن خطط السعودية لتطوير منطقة البحر الأحمر سيكون لها تأثير إيجابي على اقتصاد الدول الثلاث #السعودية و #مصر و #الأردن .

وأشار في مقابلة مع "العربية" إلى أنها فرصة لتأهيل الموانئ لاستقبال السياح لفترة أطول، والنظر إلى الموقع الجغرافي الهام للمنطقة بما يسهم في استقطاب السياح فترة أطول من فصل الشتاء الذي يقتصر فيه التنافس حالياً بين وجهات آسيا والولايات المتحدة وأميركا الجنوبية.

وأضاف أن هناك 5 شركات تستقبل في #الإمارات شتاءً رحلات السفن البحرية القادمة من أوروبا ما بين أكتوبر ونوفمبر، حيث يكون البحر الأبيض المتوسط غير مناسب لهذه الرحلات التي تنطلق حالياً من أوروبا مروراً باليونان وقناة السويس لتقف في العقبة ثم تأتي إلى الإمارات ومنها إلى آسيا.

وتسعى السعودية بالتعاون مع مصر والأردن لمحاولة جذب سفن #الرحلات_البحرية التي تعمل في البحر المتوسط خلال فصل الصيف، للعمل في #البحر_الأحمر وتخدمه سياحياً في فترة الشتاء، حيث الطقس ملائم للسياحة.

وتعتزم السعودية إنشاء سبع نقاط جذب بحرية سياحية في مدينة #نيوم وإنشاء 50 منتجعاً على البحر الأحمر وأربع مدن صغيرة في #مشروع_البحر_الأحمر.

ولفت المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط في Royal Caribbean Cruise إلى ضرورة تهيئة الموانئ لاستقبال أعداد كبيرة من السياح البحريين تتراوح حالياً بين 5 و6 آلاف شخص أسبوعياً، مما يتطلب استثمارات كبيرة، مضيفاً أن دبي استقبلت 700 ألف سائح بحري في 2017 فيما استقبلت أبوظبي 200 ألف تقريباً.

وتوقع أن يفد أكثر من مليون ونصف المليون سائح بحري على المحطات الثلاث في السنة الأولى من بدء المشروع.

وقال: "تمر حالياً 200 سفينة من دبي وأبوظبي، وعندما يتم تأهيل الموانئ سيتم استقبال أعداد أكبر من السفن التي ستعبر وتتوقف في البحر الأحمر".

وأوضح أن السفن البحرية تفوق أوزانها 150 ألف طن، لذلك يجب أن يكون لها عمق مناسب وبنية تحتية لاستقبالها.