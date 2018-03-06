أوروبا تستبعد البحرين من قائمة سوداء للملاذات الضريبية

أظهرت وثيقة للاتحاد الأوروبي أن وزراء مالية دول الاتحاد سيرفعون البحرين وجزر مارشال وسانت لوسيا من قائمة وضعها الاتحاد الأوروبي للملاذات الضريبية الأسبوع القادم، وهو ما سيخفض عدد الملاذات المدرجة بالقائمة إلى 6.

جاءت تلك الخطوة، التي اقترحها خبراء الاتحاد الأوروبي، عقب شطب 8 من تلك الملاذات في يناير/كانون الثاني، من إجمالي 17 ملاذا تضمنتها القائمة في البداية حين جرى إعدادها في ديسمبر/كانون الأول.

ومن المنتظر أن يقرها الوزراء في اجتماع يوم 13 مارس/آذار المقبل.

والملاذات الستة المتبقية في القائمة السوداء هي ساموا الأميركية وجوام وناميبيا وبالاو إلى جانب ترينيداد وتوباغو.

وتقول الوثيقة إن شطب البحرين وجزر مارشال وسانت لوسيا يأتي بعدما قدمت "تعهدات محددة" بتوفيق ممارساتها وقواعدها التنظيمية الضريبية مع معايير الاتحاد الأوروبي، علماً أن هذه التعهدات ليست معلنة.