الاتحاد الأوروبي يوجه ضربة استباقية لترمب بهذا القرار !

في ضربة استباقية لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب المتوقع اقترح الاتحاد الأوروبي فرض ضريبة بنسبة 25%، على واردات الصلب الأميركي بالإضافة إلى بعض الواردات من الملابس الأميركية.

وتعتبر هذه الخطوة الأخيرة في مسلسل التهديدات التي أطلقتها بعض الدول لمواجهة قرار ترمب المتوقع بفرض ضريبة بنسبة 25%، على واردات الصلب والألمنيوم للولايات المتحده.

ويعزز القرار احتمال نشوب حرب تجارية عالمية فكل دولة ستبدأ بفرض رسوم أو ضرائب على سلع معينة بحجة حماية وتعزيز منتجاتها الداخلية، في حين يرى البعض أن هذه القرارات هي انتقامية بحته وستؤثر على الاقتصاد العالمي بشكل عام.

وبعد محادثات ترامب مع حكومته الأسبوع الماضي وتصريحاته بفرض ضربية الصلب انخفضت الأسواق المالية بشدة وتحديدا أسهم الشركات الأميركية التي تعتمد بصناعتها على الصلب والألمنيوم كقطاع السيارات.

وبدأت دول مثل الصين وهي أكبر مصدر للصلب في العالم بالتهديد بفرض ضريبة على الورادات الأميركية.

وجاء الرد سريعا من الاتحاد الأوروبي بأنه سيتخذ أيضا قرارات حمائية لمنتجاته ويرفع قيمة الضريبة على الورادات الأميركية من السيارات.

وفي حين تؤكد الدول الكبرى بأنه لا تتوقع حدوث حرب تجارية عالمية؛ يبقى ترمب مصرا على موقفه بإشعال فتيل معركة تجارية نعرف أين ستبدأ ولكن نهايتها تبقى مجهولة.