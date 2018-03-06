الجبير: الـBrexit لا يقوض جاذبية بريطانيا الاستثمارية

قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن المملكة تتوقع إبرام اتفاقيات مع بريطانيا خلال زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للندن هذا الأسبوع.

وأبلغ الوزير الصحافيين أن خروج بريطانيا المرتقب من الاتحاد الأوروبي لا يقوض جاذبيتها باعتبارها وجهة للاستثمار، مضيفاً أنه يتوقع أن ترتقي زيارة ولي العهد بالعلاقات الثنائية إلى مستوى أعلى.

وقال الوزير خلال إيجاز صحافي بالسفارة السعودية "علاقتنا قوية جدا ومن ثم ستكون المحادثات واسعة النطاق. سيجري توقيع اتفاقات ومذكرات تفاهم في عدد من المجالات تتضمن مجموعة واسعة من القضايا".

ولم يذكر الجبير مزيداً من التفاصيل بخصوص الاتفاقات أو التفاصيل الدقيقة لجدول أعمال زيارة ولي العهد.

وامتنع وزير الخارجية عن التعليق بخصوص مدى التقدم في خطط إدراج شركة النفط الحكومية العملاقة أرامكو السعودية وما إذا كان من المحتمل إدراجها في لندن أو نيويورك.

ولدى سؤاله عما إذا كان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، المقرر في مارس آذار 2019، سيؤثر على رؤية الرياض لمدى جاذبية بريطانيا باعتبارها وجهة للاستثمار، قال الجبير "لا نعتقد ذلك. بل نرى أن بريطانيا واحدة من القوى العظمى.

وأضاف "الابتكار البريطاني والتكنولوجيا البريطانية والمعرفة البريطانية لن تتغير سواء كانت جزءا من الاتحاد الأوروبي أو لم تكن جزءا منه".