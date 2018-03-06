ترمب: لن أتراجع عن فرض الرسوم ولا أتوقع حرباً تجارية

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إنه لن يتراجع عن الرسوم الجديدة المزمعة على واردات الصلب والألمنيوم، وهو ما قد يثير مواجهة محتملة مع كبار المشرعين في حزبه الجمهوري الذين ينتقدون تلك الرسوم ويقولون إنها تهدد الاقتصاد الأميركي وربما تشعل حرباً تجارية.



وقال ترمب خلال اجتماع في المكتب البيضاوي "لن نتراجع. لا أعتقد أنه ستكون هناك حرب تجارية".