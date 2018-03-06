"الصحة" تعلن عن أكثر من 22 ألف وظيفة للأطباء السعوديين

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم، عن أكثر من 22 ألف وظيفة للأطباء السعوديين في مختلف مناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن الوظائف تشمل "طبيب أخصائي واستشاري"، مبينة أنه على الراغبين إرسال السيرة الذاتية مع بيانات التواصل.

يذكر أنه من بين الأهداف الأساسية لرؤية 2030، زيادة مساهمة القطاع الخاص في مختلف مجالات الاقتصاد. وبحسب برنامج التحول الوطني سترتفع حصة القطاع الخاص من الإنفاق على الرعاية الصحية من 25% إلى 35% بحلول 2020، ما سيجلب فرصا جديدة للمستشفيات الخاصة.

ومن بين أهداف وزارة الصحة ضمن برنامج التحول الوطني، تحسين كفاءة استخدام وإنفاق الموارد المتاحة إلى جانب تحسين كفاءة وفعالية قطاع الرعاية الصحية من خلال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.