ترمب يتمسك بخطته للتعرفات الجمركية على واردات الصلب

جدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب التأكيد على التمسك بخطته لفرض تعرفات جمركية كبيرة على واردات الصلب والألمنيوم، محذرا الاتحاد الأوروبي من أنه ستفرض عليه "ضريبة كبيرة" لعدم تعامله بشكل جيد مع الولايات المتحدة عندما يتعلق الأمر بالتجارة.



وأبلغ ترمب مؤتمرا صحفيا مع رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفن الذي تنتمي بلاده لعضوية الاتحاد الأوروبي "هم يجعلون من المتعذر علينا أن ننفذ الأعمال معهم، ومع هذا هم يرسلون سياراتهم وكل شيء آخر إلى الولايات المتحدة".



وقال ترمب "يمكنهم أن يفعلوا ما يروق لهم، لكن إذا فعلوا ذلك، عندئذ فإننا سنفرض ضريبة كبيرة قدرها 25% على سياراتهم. وصدقوني هم لن يستمروا في فعل ذلك لفترة طويلة جدا".

إلى ذلك، قال السناتور ميتش مكونيل زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي يوم أمس الثلاثاء إن الكثيرين من زملائه قلقون من أن التعرفات الجمركية التي يعتزم الرئيس دونالد ترمب فرضها على واردات الصلب والألمنيوم قد تثير حربا تجارية وتلحق ضررا بالاقتصاد.



وأبلغ مكونيل الصحفيين "يوجد الكثير من القلق بين الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ بأن هذا قد يتصاعد إلى حرب تجارية أوسع".



وقال السناتور تشاك شومر زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ إن التعرفات المقترحة على واردات الألمنيوم والصلب يجب أن تستهدف الصين بشكل أساسي.