واشنطن: لا نسعى لحرب تجارية وسنفرض رسوم الواردات

أعلن وزير التجارة الأميركي ويلبور روس الأربعاء، أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى حرب تجارية، وأن قرار فرض رسوم على واردات الصلب والألمينيوم "قد تم درسه بعناية".

وقال روس في مقابلة مع شبكة "سي ان بي سي"، "لا نريد حربا تجارية".

وجاء كلام روس غداة استقالة غاري كون، أبرز مستشار اقتصادي لدى الرئيس دونالد ترمب، الذي كان يعارض فرض هذه الرسوم.

وتابع روس "نريد علاقات جيدة مع حلفائنا"، مضيفا ان قيام الولايات المتحدة بزيادة انتاجها من الصلب، سيجنب ارتفاع اسعار هذا المعدن.

وعن استقالة كون، قلل روس من اهمية هذا التطور، مضيفا ان المستشار الاقتصادي "كان ينوي منذ فترة اتخاذ قرار من هذا النوع".

ونقلت وسائل اعلام ان روس وبيتر نافارو مستشار ترمب للتجارة، اقنعا ترمب بهذا القرار من دون اطلاع كون على الامر.

واضاف روس "لن تكون هناك حرب تجارية كبيرة" مضيفا "ان الرئيس ما كان ليبدي رغبة بالليونة مع كندا والمكسيك، لو كان يسعى فقط لحلول متطرفة. أنه قرار تم درسه بعناية مع طريقة تطبيقه".

وكان ترمب أعلن أن كندا والمكسيك قد تعفيان من الرسوم الجمركية على الصلب والألمينيوم، في حال اعربتا عن استعدادهما لإعادة التفاوض بشأن معاهدة التبادل الحر في شمال اميركا التي تجمع هذه الدول.

وكان ترمب أعلن صباح الاربعاء في تغريدة ان العجز التجاري السنوي الاميركي وصل الى 800 مليار دولار العام الماضي، وحمل المسؤولين الاميركيين السابقين مسؤولية هذا الامر.

وكان رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك رد الاربعاء بشكل مباشر على اعتبار الرئيس الاميركي دونالد ترمب ان الحروب التجارية "جيدة ومن السهل الانتصار فيها"، بالقول من لوكسمبورغ ان الحروب التجارية "سيئة ومن السهل خسارتها".