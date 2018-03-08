ألمانيا: الاتحاد الأوروبي يجب أن يرد على رسوم أميركا

قالت وزيرة الاقتصاد الألمانية بريجيته تسيبريس اليوم الخميس، إنه يتعين على #الاتحاد_الأوروبي أن يرد إذا فرض الرئيس الأميركي دونالد #ترمب رسوماً جمركية مقترحة على #واردات_الصلب و#الألومنيوم، وإنه سيكون على الاتحاد أن يتقدم بشكوى أمام #منظمة_التجارة العالمية.

وقالت تسيبريس متحدثة للتلفزيون الألماني: "أعتقد أن علينا، كاتحاد أوروبي، أن نرد لأن ملف المنافسة هو مع الاتحاد الأوروبي".

وأضافت: "يبدو أن علينا أن نتقدم بشكوى لمنظمة التجارة العالمية على كل حال".

وكان الرئيس الأميركي قد أعاد التأكيد يوم الثلاثاء على عزمه فرض رسوم كبيرة على واردات الصلب والألومنيوم، محذراً #الاتحاد_الأوروبي من أنه سيواجه "ضريبة كبيرة" لعدم حسن معاملة الولايات المتحدة فيما يتعلق بالتجارة.

وأعلن وزير التجارة الأميركي ويلبور روس أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة "لا تسعى إلى #حرب_تجارية"، وأن قرار فرض رسوم على واردات الصلب والألمينيوم "قد تمت دراسته بعناية".