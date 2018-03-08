الغانم: القطاع الخاص محرك رئيسي لاقتصاد الكويت

تستعد الكويت لاستضافة "ملتقى الكويت للاستثمار 2018" يومي 20 و21 مارس بتنظيم مشترك من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وغرفة تجارة وصناعة الكويت.

ويهدف هذا الحدث الدولي الاستثماري الهام إلى تسليط الضوء على أهم الفرص الاستثمارية في الكويت المتاحة للمستثمرين من المنطقة والعالم في عدة قطاعات.

وستناقش جلسات الملتقى عدة محاور أبرزها: القدرة الاقتصادية التنافسية للبلاد، وتركيز الحكومة على تعزيز عدة قطاعات في الكويت وتعزيز التنويع الاقتصادي والانجازات التي تحققت في الجوانب التشريعية، وكل هذا يأتي متسقاً مع "رؤية الكويت 2035" وخارطة الطريق الاستراتيجية للنمو على المدى الطويل.

وقال علي محمد ثنيان الغانم، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت "إن غرفة تجارة وصناعة الكويت مستمرة في دعم البيئة الاستثمارية في دولة الكويت من خلال العديد من البرامج والمبادرات بما فيها الخدمات الإلكترونية والإشراف على مركز الكويت للتحكيم التجاري الذي يعزز من الشفافية ويسهم في حل أية خلافات بكفاءة واقتدار ووفقاً لأفضل المعايير العالمية، فضلاً عما تقوم به من خلال تنظيم زيارات للوفود الاقتصادية الخليجية والعربية والأجنبية لتعريفهم بالبيئة الاستثمارية والتجارية في البلاد، بالإضافة إلى تنظيم الورش والدورات التدريبية التي تسهم في تنمية رأس المال البشري الذي يعتبر من أهم ركائز عملية التنمية".

وأضاف الغانم "يسهم الملتقى في التأكيد على الفرص الحقيقية والعائدات المضمونة من الاستثمار في دولة الكويت بما يسهم في تعزيز دور القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية".

من جانبه، صرح الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح، مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر: "على مدار العامين الماضيين ارتفع حجم الاستثمار المباشر الوارد إلى دولة الكويت ليصل إلى أكثر من 2.3 مليار دولار، ومن شأن ملتقى 2018 اعطاء زخم إضافي للاستثمارات الأجنبية الواردة إلى الكويت"، وأضاف أن "عوامل الجذب التي تتوفر في الكويت أن تدعم تواجد وعمليات الشركات العالمية الكبرى، وتشمل هذه العوامل الفرص والتسهيلات الكبيرة التي تقدمها دولة الكويت في مجال الاستثمار من حيث إصدار قوانين لصالح المستثمرين، والموقع الاستراتيجي وقرب الدولة جغرافياً من العديد من الأسواق المتنامية ومتانة القطاعين المالي والتجاري في البلاد، فضلاً عن النمو الكبير الذي يشهده قطاع تكنولوجيا المعلومات وخصوصاً ريادة الأعمال في هذا المجال".

وأضاف "يعد ملتقى الكويت للاستثمار 2018 منبراً هاماً يعرض المشهد الاقتصادي العام للبلاد والفرص الهائلة التي يتيحها للمستثمرين العرب ومن دول مجلس التعاون الخليجي والعالم في عدد من القطاعات ذات النمو السريع"، موضحاً بأن "انعقاد ملتقى الكويت للاستثمار يأتي ترجمة لرؤية وتوجيهات أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الرامية لتحويل دولة الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي وتسريع عجلة الاقتصاد".

وسيتم مناقشة العديد من الموضوعات خلال ملتقى 2018 من بينها الاستثمار في كويت المستقبل والتسهيل التجاري كاستراتيجية تنموية والتمويل والتنمية المستدامة والفرص الاستثمارية والخيارات المتاحة في القطاعات الحيوية ويختتم الملتقى بحلقة حوارية بعنوان التنمية في الكويت: رؤية وإرادة.

وسيشمل الملتقى عدة جلسات منها جلسة خاصة يشارك فيها مجموعة من الوزراء والقيادات الحكومية الكويتية، وتهدف إلى تسليط الضوء على التقدم المحرز والتوقعات لكل من الركائز السبعة لرؤية الكويت "2035"، وستكون هذه بمثابة الجلسة الحصرية الأولى منذ إطلاق الرؤية في يناير 2017.