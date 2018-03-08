المطوع: قيمة التجارة لا تعكس حجم السعودية وبريطانيا

قال ناصر المطوع رئيس #مجلس_الأعمال_السعودي_البريطاني، إن قيمة التبادل التجاري بين السعودية و#بريطانيا لا يعكس حجم اقتصاد البلدين.

وأوضح في مقابلة مع "العربية" أن حجم التبادل التجاري بين #السعودية وبريطانيا لا يتخطى 10 مليارات جنيه سنوياً، رغم أن العلاقة بين البلدين تمتد لأكثر من 100 عام، في حيث أن حجم التجارة البينية مع #الصين قفز من مليار واحد إلى 40 ملياراً حالياً رغم حداثة العلاقة بين البلدين.

ولفت المطوع إلى أن بريطانيا والسعودية تمران بمرحلة تحول وسيكون للزيارة مردود كبير حيث من المتوقع أن يتم توقيع الكثير من التفاهمات فيما يخدم مصلحة الطرفين.

وقال: "نعيش فترة تحول اقتصادي واجتماعي ضمن #رؤية_2030، كما يعيش البريطانيون مرحلة تحول أيضاً في إطار Brexit.. نحن بحاجة إلى بعضنا البعض، والزيارة سيكون لها مردود كبير عبر تشجيع المستثمر البريطاني لانتهاز الفرص الاستثمارية في السعودية".

وأضاف: "المملكة بموجب التعديلات الأخيرة والأنظمة والمشاريع الجديدة مثل نيوم والبحر الأحمر، باتت جاذبة للمستثمرين من كافة أنحاء العالم".

وكان مجلس الأعمال السعودي البريطاني المشترك قد عقد جلسة خاصة في لندن يوم أمس الأربعاء، بمناسبة زيارة ولي العهد السعودي لبريطانيا.

وقد شهدت الجلسة توقيع مذكرتي تفاهم الأولى بين مجلس الغرف السعودية والهيئة العامة للاستثمار وغرف التجارة البريطانية، وتهدف إلى تسهيل التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين. أما مذكرة التفاهم الثانية فجمعت بين مجلس الأعمال السعودي البريطاني المشترك ومجموعة institutional investor بهدف دعم الصفقات وتبادل المعرفة في مجال التكنولوجيا.