الناصر: إنهاء إجراءات إدراج "أرامكو" بالنصف الثاني

شهدت العاصمة البريطانية لندن اليوم الخميس انطلاق منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي البريطاني، والذي ينعقد على هامش زيارة ولي العهد السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان إلى #لندن.

وخلال أعمال الجلسة الثانية من المنتدى، والتي تحمل عنوان "ضمان الاستقرار والشراكات الناجحة" قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو أمين الناصر، إن الشركة ستنهي إجراءات الإدراج داخل المملكة وخارجها في النصف الثاني من العام، أما موعد ومكان الإدراج، فالقرار بيد المساهمين.

وفيما يتعلق باستراتيجية أرامكو، قال الناصر "سنحافظ على قيادة استخراج النفط والغاز، وسنضاعف إنتاج الغاز عن مستويات عام 2015 إلى 23 مليار قدم مكعبة يوميا بحلول عام 2030".

وقال الناصر "في قطاع التكرير، تسعى #أرامكو إلى زيادة سعتنا من 5 ملايين برميل إلى ما يتراوح بين 8 إلى 10 ملايين برميل في المملكة وخارجها. ونضاعف أو نزيد الطاقة الإنتاجية للبتروكيماويات بأربع مرات، آخر مشروع داخل السعودية كان مع سابك لتحويل أربعمئة ألف برميل من الخام إلى كيماويات.

وقال المشرف على #صندوق_الاستثمارات_العامة السعودي ياسر الرميان إن العلاقات مع المملكة المتحدة هي مهمة وقوية كما تحدث عن دور الصندوق في رؤية المملكة 2030.

وأضاف الرميان أن المملكة المتحدة تعتبر شريكا استراتيجيا للسعودية وحليفا مهما جدا وهو ما يفسر تواجدنا الكبير هنا في لندن.

وقال "إن صندوق الاستثمارات العامة هو جزء مهم من رؤية المملكة 2030 وذلك من خلال حجم استثماراته في هذه الرؤية، كما يعرف الجميع نخطط لاستثمار ما يقارب 500 مليار دولار في مدينة نيوم بحلول العام 2030".

وخلال الجلسة قال الرئيس التنفيذي لمشروع "نيوم" كلاوس كلاينفيلد إن المشروع سيضم 500 كيلومتر من السواحل على البحر الأحمر، فيما ستكون المدينة أفضل مكان للعيش على وجه الأرض.

وأشار إلى أن 75% من سكان العالم يصلون إلى المدينة خلال 8 ساعات فيما سيوفر المشروع بيئة ملائمة للصناعة الإعلامية.

وأعرب الرئيس التنفيذي لـ"نيوم" عن الترحيب بالشركات العالمية لإنتاج الطاقة الشمسية.